Sif og Lia er nye - det er de andre ikke

- Jeg ser frem til at begynde med holdet med både de nye og gamle elever, siger Helle.

Nørreskov-Skolen har som noget nyt i år indført rullende skolestart, hvor nye elever bliver fordelt i tre aldersspredte stamhold under navnene Bøg, Ask og Pil. Holdene erstatter de traditionelle 0., 1. og 2. klasse, og de 35 nye elever på skolen er blevet placeret blandt ældre elever.

Hun er lærer for det nye Bøg-stamhold med 31 skoleelever på Nørreskov-Skolen, hvor første skoledag efter sommerferien er i gang. Og det er ikke en helt normal skolestart som tidligere.

Guderup: - Vi venter med at starte, indtil alle har fået et papir, siger Helle Bygballe Bernecker.

Jeg har glædet mig til at komme i gang efter sommerferien og møde de andre.

35 nye elever starter på Nørreskov-Skolen.De nye elever bliver fordelt på tre stamhold under navnene Bøg, Pil og Ask. Holdene erstatter de traditionelle 0.-2. klasse. Nørreskov-Skolen har rullende skolestart tre gange om året, og de næste begynder i november 2018 og marts 2019.

Spændt på nye kammerater

Den rullende skolestart giver Nørreskov-Skolen mulighed for at lade elever begynde tre gange om året, og næste start bliver til november. Det er en ordning, som skoleleder Carina Lykke Bielefeldt er glad for:

- Vi har gjort os nogle overvejelser, hvordan det kommer til at forløbe, og vi har da haft noget kriller i maven op til starten, siger hun og fortsætter:

- Med den nye ordning kan vi fokusere endnu mere på den enkelte elevs trivsel, og hvornår den enkelte elev er skoleparat.

En af de nye elever er Lia Pedersen på fem år:

- Jeg har glædet mig til at komme i gang efter sommerferien og møde de andre, siger hun, mens hun udfylder et papir med nye navne på.

- Det er sjovt, når vi skal lære noget nyt og at læse, indskyder Lia Pedersens sidekammerat, Sif K. Pedersen.

For Alexia Lindt på syv år er første skoledag efter ferien en anderledes følelse:

- Det er skægt at se de nye og tage imod dem på holdet. Jeg har været meget spændt, siger hun.