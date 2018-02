Siemens om overtagelsen: Det er en rigtig fin løsning

Siemens Flow Instrument slipper nu for flere års forpligtende husleje, når de rykker ud til september og Lachenmeier Monsun tager over med køb af bygningen i Ragebøl.

Sønderborg: Hos Siemens Flow Instrument er direktør Morten Kjær Hansen glad for, at bygningerne nu kan fortsætte med nyt indhold.

- Det ændrer ikke så meget på vores udflytningsplan, hvor det hele tiden har været meningen, at alt flyttes ud til september. Men vi er meget glade for løsningen, siger direktøren om den månedlange proces, som nu er endt med, at Lachenmeier Monsun i Sønderborg køber det omkring 7500 kvadratmeter store domicil af AP Pension, som var dem Siemens lejede lokalerne af. I modsat fald ville Siemens være bundet af en flere år lang lejekontrakt.

Morten Kjær Hansen beskriver stemningen på arbejdspladsen som god her under afviklingen, der er et resultat af, at man i september måtte meddele, at Siemens Flow Instrument lukker i Sønderborg for at samle aktiviteterne i Frankrig og Tyskland. Næsten alle af de opsagte 40 har fået arbejde andre steder - blandt andet hos Danfoss og Linak. 70 er tilbage på adressen i Ragebøl frem til september.

Beslutningen var bestemt af en afmatning i olie- og gasindustrien, som Siemens producerer udstyr til.

- Det er i mellemtiden lysnet lidt, men det er stadig ikke nok til at vi kunne have taget en beslutning, tilføjer Morten Kjær Hansen.