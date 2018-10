Sidste forberedelse er lagt klar til revolutionen

- Vi laver et gadeteater, hvor publikum kan være med hele vejen, siger Kaj Nissen fra Det Lille Teater, som har været med til at skrive stykket, der foregår på fire forskellige steder i Sønderborg.

- Vi er meget stolte af at kunne præsentere begivenheden for publikum, som blev den første store aktivitet frem mod genforeningen i 1920, siger Frode Sørensen.

Han er med i arrangementsudvalget, som markerer 100-årsdagen for revolutionen i Sønderborg, der foregik den 6. november 1918 under ledelsen af Bruno Topff.

100-året for afslutningen af Første Verdenskrig markeres i Sønderborg tirsdag eftermiddag den 6. november med et gadeteater med skuespillere fra "Det Lille Teater" i Gråsten.Teateret er inddelt i fire scener og begynder klokken 15.30 ved Sønderborg Kasserne, hvor første akt opføres. Herefter går gadeteateret mod Sønderborg Slot, Reimersparken og slutter af ved Rådhustorvet omkring klokken 17.15. Om aftenen kl. 20 inviterer Frode Sørensen og Carsten Porskrog Rasmussen til foredrag om revolutionen og Bruno Topff, som foregår på Sønderborg Slot.

Myter om begivenheden

Forestillingen begynder tirsdag eftermiddag ved Sønderborg Kasserne, som for 100 år siden var Tysklands nordlige marinestation. Under stykket vil Bruno Topff proklamere, at revolutionen er kommet til Als, og at han tager styringen over byen.

- Der er mange myter omkring Bruno Topffs sidste tid i Sønderborg, hvor han tog magten i tre dage, inden han blev afsat, forklarer Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland, som er med i arrangementsudvalget. Han fortsætter:

- Nogle af myterne er, hvorvidt Bruno Topff udnævnte sig selv som præsident for Republikken Als, og om han blev afsat frivilligt fra magten af Tyskland, eller om han gik af selv på grund af sygdom.

Under Første Verdenskrigs afsluttende dage var et oprør brudt ud i Kiel den 4. november 1918 blandt matroser, som spredte sig i de tyske havnebyer i de følgende dage. Sønderborg skulle opleve en revolution, som forblev fredelig, hvor Bruno Toppf tog kontrollen over militæret, bankvæsenet og de offentlige myndigheder i byen.

- Begivenheden fik en kolossal betydning for den følgende tid frem mod afstemningen om genforeningen i 1920, siger Frode Sørensen.