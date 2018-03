Sidste chance for at se udstilling i husbåd

Sønderborg: Udstillingen om Byens Havn i husbåden ved den gamle bro i Sønderborg kan ses hver dag klokken 10-19 i påsken. Derefter vil husbåden kunne besøges på onsdage og i de følgende to weekender for så at lukke definitivt onsdag den 18. april kl. 19.Bestyrelsen for Sønderborg Havneselskab glæder sig oprigtigt over den markante interesse, der har været for udstillingen og fortællingen om Frank Gehry's masterplan og byggeprojekterne i den nye bydel Byens Havn.- Vi begyndte at registrere besøgstallene den 8. april sidste år, og ikke færre end 21.842 har besøgt udstillingen indtil nu, hvor byggerierne er så langt fremme, at det giver mening at henvise publikum til at besøge hjemmesiden byenshavn.dk og gå en tur i bydelen, siger adm. direktør i Sønderborg Havneselskab, Michael Saxtorph, i en pressemeddelelse. /EXP