Sidste babysvømning på Gigthospitalet

Gråsten: Efter 14 år med babysvømning i det varme vand på Gigthospitalet i Gråsten, er det nu slut. Rinkenæs Svømmeforening starter søndag den 7. oktober det sidste hold med babysvømning på Gigthospitalet. Gigthospitalet flytter til Sønderborg efter nytår, og dermed er Gigthospitalet i Gråsten lukket.

Babysvømningen starter igen i varmtvandsbassinet på det nye gigthospital på Sønderborg Sygehus.

- Vi kan dog ikke få en dato for starten, og det bliver også under andre forhold, der er ikke så megen plads i bassinet, som der var på Gigthospitalet, og prisen bliver også højere, men vi forsøger alligevel at starte babysvømningen, der vil blive annonceret senere, fortæller Ulla Larsen fra Rinkenæs Svømmeforening.

Foreningen har hvert år haft 20 hold for babysvømning i Gråsten.