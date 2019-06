Seriespillere gav Superligahold et godt show

Nordals: En times tid før et hold af seriespillere fra Sønderborg Kommunes klubber skulle spille en sommerkamp mod SønderjyskE's superligahold væltede det ned i en tordenbyge. Men da kampen gik i gang var banen perfekt våd og hurtig, og solen tittede frem. Det blev en meget lun sen eftermiddag og tidlig tirsdag aften på Langesø Stadion. Anledningen til kampen var Nordals Boldklubs 50 års jubilæum i 2019. Hele 708 betalte for at kigge med, og de fik en fin fodboldkamp at se.

For nok var der forskel i alle spillets faser, teknisk, tempo, taktisk, fysisk - men faktisk gjorde de lokale spillere fra Als og Sundeved-siden det fint. Ja, der skulle gå ti minutter før publikum skulle forkæles med en afslutning på mål. Det var såmænd Pall Kristjan Palsson fra Gråsten Boldklub, der først med et hårdt skud, som SønderjyskE's målmand Nikola Mirkovic måtte strække sig i en flot redning, og i sekunderne efter satte samme Palsson hovedet til et indlæg, men det blev dog ikke helt farligt.

Efter et lille kvarter scorede Senad Jarovic så til 1-0 for superligaholdet, der i første halvleg spillede med vel fire faste superligaspillere. Efter pausen satte de flere offensive kræfter ind. Men selv om det var en showkamp, og SønderjyskE vel burde kunne spille seriespillerne tynde konstant, så gik det ikke så nemt. En lidt frustreret superligatræner Glen Riddersholm havde da efter de første 20 minutter brokket sig så meget over den ellers udmærkede dommer, Jonas Rossen fra Aabenraa, der dømmer i 2. division til daglig. Det fandt den unge dommer sig dog ikke i. Resolut løb han ud til SønderjyskE's bænk, og så fik Riddersholm ellers en sang fra Sønderjylland om, at det gad dommeren altså ikke høre på mere. Slut - ja det ville også have været helt uværdigt, hvis en superligatræner måtte bortvises i en kamp mod primært serie 3-spillere ...