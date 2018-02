Sergentskolen i Varde kan tænde lys på rådhuset i Sønderborg

I november blev 24 lamper til to lysekroner på Sønderborg Rådhus stjålet. Trods en stor dusør er de aldrig dukket op igen, men på Varde Kaserne ligger nogle tilsvarende lamper i papkasser på et loft. De stammer såmænd fra Parolesalen på den tidligere Hærens Sergentskole i Sønderborg.

Sønderborg: Det kan være det danske forsvar, der må sættes ind for at få tændt lys på Sønderborg Rådhus.

I november og december var der indbrud på rådhuset, hvor 24 værdifulde lamper af designeren Poul Henningsen (PH) blev stjålet. De stammer helt tilbage fra da rådhuset blev indviet i 1938, og de er vanskelige at finde og erstatte. Men nu er der måske en løsning. Den ligger i Varde. For på Hærens Sergentskole i det vestjyske, ligger der et stort antal lamper, der kan være samme type som dem, der er stjålet på Sønderborg Rådhus. For at slutte ringen, er lamperne faktisk fra Sønderborg. De har i årtier oplyst Parolesalen på den tidligere Hærens Sergentskole, da den lå i Sønderborg. Det er også PH-lamper i mælkehvidt matteret glas.

- De blev pakket ned, og vi tog dem med, da vi flyttede til Varde. Jeg kan forstå, at de er ganske værdifulde. Men vi har endnu ikke fundet en anvendelse for dem her, så de ligger på et loft her hos os. Vi har ikke fundet et rum, de skal op i, siger chefsergent Martin Søndergaard, Hærens Sergentskole i Varde.

Han har ingen kompetence til at beslutte, om Sønderborg Kommune kan få overdraget eller købe lamperne.

- Men så vidt jeg ved, er der ikke kommet en officiel henvendelse fra Sønderborg Kommune, siger Martin Søndergaard.

Chefen for Hærens Sergentskole er oberstløjtnant Peter Nielsen, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham til, om sergentskolen på en eller anden måde vil være positiv overfor at lamperne kan komme til Sønderborg.

Det er byrådsmedlem Thomas Worm Larsen (V) fra Sydals, der fra hans tidligere kolleger i forsvarer har hørt om lamperne fra Parolesalen ligger på kasernen i Varde.