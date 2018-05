Sergentskole i Varde vil ikke af med PH-lamper til Sønderborg Rådhus

Sønderborg: Det blev alligevel ikke det danske forsvar, der tændte lys med gamle PH-lamper på Sønderborg Rådhus igen.

I november og december var der indbrud på rådhuset, hvor 24 værdifulde lamper af designeren Poul Henningsen (PH) blev stjålet. De stammer helt tilbage fra da rådhuset blev indviet i 1938, og de er vanskelige at finde og erstatte.

I februar viste der sig en åbning, og den lå i Varde. På Hærens Sergentskole i det vestjyske, lå der nemlig er stort antal lamper af samme type som dem, der er stjålet på Sønderborg Rådhus. For at slutte ringen, er lamperne faktisk fra Sønderborg. De har i årtier oplyst Parolesalen på den tidligere Hærens Sergentskole, da den lå i Sønderborg. Det er også PH-lamper i mælkehvidt matteret glas.

Sønderborg Kommune har været i dialog med Hærens Sergentskole i Varde, men lamperne kommer ikke til at hænge i Rådshussalen eller hallen på Sønderborg Rådhus. Forsvaret vil ikke af med lamperne.

- Vi har noteret os, at vi ikke bliver begunstiget af lamperne fra Varde, lyder beskeden fra økonomidirektør Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune. I Varde har de ligget pakket ned i papkasser.

- De blev pakket ned, og vi tog dem med, da vi flyttede til Varde. Jeg kan forstå, at de er ganske værdifulde. Men vi har endnu ikke fundet en anvendelse for dem her, så de ligger på et loft her hos os. Vi har ikke fundet et rum, de skal op i, sagde chefsergent Martin Søndergaard, Hærens Sergentskole i Varde til JydskeVestkysten i februar.

Chefsergenten har ingen kompetence til at beslutte, om Sønderborg Kommune kan få overdraget eller købe lamperne. Det har derimod chefen for Hærens Sergentskole, oberstløjtnant Peter Nielsen, og han uddyber gerne, hvorfor de ikke sendes til Sønderborg.

- Jeg har et ansvar overfor skolen her, og da vi ikke kan afvise, at de kommer op at hænge her, så mener jeg ikke, at jeg kan lade dem gå herfra. Det er jo ikke fordi, jeg ikke har lyst til at hjælpe Sønderborg. Men jeg har som sagt et ansvar overfor sergentskolen her - og for at lamperne eventuelt kan indgå som en del af historien, og på den måde bringe dem i anvendelse her. Det er jo ikke bare nogle Ikea-lamper. Det er jo lamper, der repræsenterer en vis værdi, siger skolechefen. Det er tanken, at lamperne skal op at hænge i en stor sal med højt til loftet.

Det var byrådsmedlem Thomas Worm Larsen (V) fra Sydals, der fra tidligere kolleger i forsvaret hørte, at lamperne fra Parolesalen ligger på kasernen i Varde. De to lysekroner på Sønderborg Rådhus er tegnet specielt til det nye rådhus, der er tegnet af arkitekten Holger Mundt.