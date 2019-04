Seniorkorrespondent fra Sønderborg politianmeldt for døds-satire

Satirikeren og radioværten Frederik Cilius Jørgensen fra Sønderborg er blevet meldt til politiet, fordi han i en aprilsnar i et satirisk program på Radio24Syv udgav sig for at være politibetjent overfor DF-folketingsmedlem Pia Adelsteen. Hun har nu meldt Radio24Syv til politiet.

Sønderborg: Der er grænser for, hvad man må - også selv om det er satire. Det erkender radiochef Jørgen Ramskov, Radio24Syv. Men medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Pia Adelsteen, har alligevel anmeldt Radio24Syv til politiet, fordi den fiktive seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm fra satireprogrammet Den Korte Radioavis - alias Sønderborg-drengen Frederik Cilius Jørgensen - lavede en aprilsnar, hvor han overfor Pia Adelsteen udgav sig for at være politibetjent Carsten Nielsen fra Nordjyllands Politi. Over telefonen fortæller den falske politibetjent, at der er kørt en lastbil ind igennem bodegaen A-Porta i Mariager, som Pia Adelsteen ejer sammen med sin mand, Kim Christiansen, der også er folketingsmedlem og transportordfører for Dansk Folkeparti. Betjenten fortæller også, at en person er død. Det var en aprilsnar og ment som et satirisk take på hele forløbet med en omfartsvej i Mariager, som få ønsker - og som koster næsten 400 millioner kroner, selv om der reelt ikke er behov for omfartsvejen. Frederik Cilius er født i Sønderborg i 1986, og han er uddannet klarinettist fra Det Jyske Musikkonservatorium, men han blev i 2011 optaget på DR's Talenthold og har især beskæftiget sig med radiosatire.

Adelsteen: Svineri Jørgen Ramskov og Frederik Cilius har begge beklaget og undskyldt for den grove aprilsnar, men alligevel har Pia Adelsteen altså valgt at melde radiostationen til politiet. Det er ifølge dansk lov ulovligt og altså strafbart at udgive sig for at være politimand. - Jeg har i de seneste to dage været afsindigt rystet. Det må jeg sige. Der farer mange ting igennem hovedet på en, når man bliver ringet op af det, man tror, der er politiet og får at vide, at der er sket et dødsfald, har Pia Adelsteen sagt til DR. Hun var i øjeblikket chokeret, og hun har fortalt, at hun ikke opfattede alt, der blev sagt. Der blev råbt: "Aprilsnar" sidst i indslaget. Men Pia Adelsteen har ikke opfattet alt - og hun var nervøs, fordi hun har familie, der bor i området, hvor den falske trafikulykke skulle være sket. Hun har kaldt aprilsnaren for "svineri ud over alle grænser". Der er uvist, om politiet vil rejse tiltalte i sagen.