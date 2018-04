Semoni Rossi - schlagersang med et latino-touch

Semino Rossi

Semino Rossi er født 29. maj 1962 i byen Rosario i Argentina som barn af en tangodanser og en pianiststuderende.Trods en opvækst under fattige kår fik han en musikuddannelse. I 1985 tog han til Spanien for at udleve sin musikdrøm. Det lykkedes ham at leve som gademusikant.I 1986 lærte han Gabi at kende i Innsbruck i Østrig. De blev gift og har to børn. Østrig gav også startskuddet til hans store schlagerkarriere. Siden 1995 har man kunnet høre Semino ved blandt andet "Deutschen Meisterschaften in den Lateinamerikaische Tänzen".



Det absolutte højdepunkt kom, da han i 1999 og 2000 blev engageret til "World Challenger Cups in den Lateinamerikaische Tänzen", der førte ham i Kreml i Moskva. En begivenhed, der blev vist på tv for mere end 40 millioner seere verden over. I 2001 blev han valgt som "Weltmeister in lateinamerikascher Musik".