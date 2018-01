Semino Rossi skal erobre Skansen med tysk schlagermusik

Schlagermusik-stjernen Semino Rossi giver koncert i Skansen 22. april. Forleden var han i Sønderborg for at snakke lidt om sig selv og musikken i forbindelse med Europaturnéen "Ein teil von mir". Foto: Timo Battefeld

For mange måske en ukendt størrelse, men for elskere af den tyske schlagermusik er han et kæmpe navn i Europa. Semino Rossi er fortællingen om den argentinskfødte dreng fra fattige kår med et brændende ønske om at leve af musik. Det lykkedes for alvor, da hans talent blev opdaget i Østrig. 22. april giver han koncert i Sønderborg.

Sønderborg: Han optræder 60-70 gange om året til koncerter og tv-shows og hyldes af tusinder, som elsker den klassiske og ligefremme schlagermusik, hvor kærlighed pakket ind i lette popmelodier går lige i hjertet på publikum. Og det er da også med det skyts 55-årige Semino Rossi den 22. april vi indtage Skansen som en del af sin turné "Ein Teil von mir". For nylig blev han kåret som årets sanger i Berlin og i juni sidste år stod han for årets hit med nummeret "Wir sind im Herzen jung". En video til sangen er vist over en million gange på Youtube. Men al succesen til trods er Rossi en ydmyg mand med en stærk social profil. Han glemmer ikke sin opvækst under trange kår i Argentina, hvor han den dag i dag stadig støtter den katolske kirkes hjælp til fattige i slumområder. Og det er bestemt heller ikke en mand med nykker, som JydskeVestkysten møder over et stykke dansk smørrebrød hos koncertarrangøren Kultur i Syd. - Jeg har været i Odense nogle gange og er meget overrasket og rørt over de mange danske schlagerfans, som modtager mig med flag og begejstring, fortæller Semino Rossi på sit tyske med accent.

Jeg glæder mig virkelig til at dele min musik med de lokale fans. For mig handler det om at tage mit publikum væk fra hverdagens problemer i nogle timer og synge om kærlighed og håb. Schlagermusik-stjernen Semino Rossi

Semino Rossi Semino Rossi er født 29. maj 1962 i byen Rosario i Argentina som barn af en tangodanser og en pianiststuderende.Trods en opvækst under fattige kår fik han en musikuddannelse. I 1985 tog han til Spanien for at udleve sin musikdrøm. Det lykkedes ham at leve som gademusikant.



I 1986 lærte han Gabi at kende i Innsbruck i Østrig. De blev gift og har to børn. Østrig gav også startskuddet til hans store schlagerkarriere. Siden 1995 har man kunnet høre Semino ved blandt andet "Deutschen Meisterschaften in den Lateinamerikaische Tänzen".



Det absolutte højdepunkt kom, da han i 1999 og 2000 blev engageret til "World Challenger Cups in den Lateinamerikaische Tänzen", der førte ham i Kreml i Moskva. En begivenhed, der blev vist på tv for mere end 40 millioner seere verden over. I 2001 blev han valgt som "Weltmeister in lateinamerikascher Musik".



Den 22. april giver han koncert i Skansen med Kultur i Syd som arrangør.

Opdaget i Østrig Det tyske har dog ikke altid fulgt musikeren og sangeren fra Argentina, der i sine unge år drog til først Spanien for at spille på strande og gader. Siden til Østrig, hvor han i 1986 mødte sin kone Gabi med hvem han nu har to voksne børn. Men i Østrig lød startskuddet til hans nu store tysksprogede popkarriere. Det var for 15 år siden, da han spillede til en vens fødselsdag. Her var en mand, som efterfølgende spurgte, om Rossi ikke kunne forestille sig at synge schlagermusik på tysk. - Den udfordring tog jeg op. Musik har ingen grænser, og folk må jo elske mit tyske med den accent, det har, tilføjer Semino Rossi med et stort smil. Og Rossi mestrer sin opgave til fulde. Siden det første album "Alles aus Liebe" fra 2004 er hans musik nået ud til mellem fire og fem millioner mennesker. Primært i Tyskland og Østrig, hvor han har modtaget et mindre hav af musikpriser. Men flere i Danmark har også fået øje på Semino Rossi, som ud over koncerten i Sønderborg spiller i Odense og Aalborg.