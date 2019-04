Selvbevidst sejlklub celebrerede sig selv

Alle sejl var sat til, da Gråsten Sejlklub fejrede sine ni årtier med op og nedture, men for det meste med god vind i sejlene og en engageret medlemskare.

GRÅSTEN: Det tog Broager Brandværns Orkester et par trut at ramme tonen, og sejlerne var i begyndelsen lidt rustne i røsten, da de skulle synge Kom maj Du søde milde, men efterhånden som dagen gik blev stemmerne klaret, og stemningen tiltagende høj, da Gråsten Sejlklub lørdag fejrede sit 90 års jubilæum. Det er gået op og ned i sejlerhistorien ved nor og sund med nærmest stilstand og genoplivnings-generalforsamling i efterkrigsårene. I dag har klubben 250 medlemmer og dygtige talentfulde unge, der deltager i konkurrencer rundt om i landet. 14-årige Madita Grigat er netop blevet nummer fem i Europamesterskaberne i Zoom 8 i Kalø Vig.

- Jeg vil fortælle om en ældre, nydelig, ungdommelig dame, som holder sig godt, fordi hun har sin familie omkring sig, der pudser og plejer og styler hende, sagde formand Jan Petersen, der blev lidt dristig, da han fortalte, understellet ikke er, hvad det har været, og at det godt kan være, det gynger lidt i høj søgang, og at det kan få den adstadige dame til at vibrere.

- Højtryk kan få hende til at surmule, og hun må have hjælp til at dæmpe aggressionerne ved at bryde påvirkningen af negative bølger. Hun er en bestemt dame, der lægger vægt på ordentlig adfærd og en god tone, sagde Jan Petersen om jubilaren, hvis svigerbørn godt kunne være bedre opdraget hjemmefra, men til gengæld har hun velopdragne og dygtige børnebørn.

Den sure adoptivfar fyldte 100 år i 2012 og er straks mere tynget af alderen, lød det. Lignelsen går på, Gråsten Sejlklub for nogle år siden meldte sig ud af Dansk Sejlunion på grund af en tvist. Kapsejlerne er medlem af Gråsten Sejlforening, som er i sejlunionen, så de kan deltage i sportslige konkurrencer på vandet. På den måde er det problem løst.

- Vi ønsker medlemmer, der bor i Danmark og kommer her fra området. Vi er ingen marina, men en levende og velfungerende klub, siger Jan Petersen, der benyttede jubilæet til at lade standeren suse til tops og indvie sæsonen med at døbe tomands-jollen SE Medvind.

Den har 13- og 14-årige Hoang Huy Nguyen og Jon Broni Ott allerede været ude at sejle i. De er også en del af den meget aktive juniorafdeling.