Sejrherren fra Isted er kommet på Sønderborg Slot

For nylig har museet på auktion købt et billede af sejrherren fra Isted, general G.C. von Krogh. Det er sket med økonomisk støtte fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Det er malet af Otto Bache, som også er repræsenteret på Sønderborg Slot med to meget store og kendte billeder af Christian IX i henholdsvis 1848 og 1864.

Splittet familie

Krogh kom fra en adelig embedsmandsslægt, der tjente den danske konge i Slesvig og Holsten. Da Treårskrigen brød ud i 1848, blev familien politisk delt. To brødre var på slesvig-holstensk side, mens Gerhard Christoph von Krogh var på dansk. Og i sommeren 1850 fik han kommandoen over den danske hær, som mødte den slesvig-holstenske i slaget ved Isted 25. juli.

Det er det største slag i Danmarks historie. Danmark vandt, men med ret store tab. Og i spidsen for den danske hær stod altså en general, hvis egen familie var revet over af de nye nationale modsætninger.

- Vi havde faktisk allerede et billede af Krogh i udstillingerne, og det er også med i bogen. Men der er naturligvis fordele ved at eje et billede selv, og først og fremmest er der meget mere drama over det billede, vi nu har købt. Det er et rigtig flot billede, som viser, hvor dygtig en maler Otto Bache var, siger Carsten Porskrog Rasmussen.

Maleriet er købt på auktion, og hammerslagsprisen var 12.000 kroner. Med omkostninger er udgiften cirka 15.000 kroner.

Billedet har allerede fået plads i udstillingerne, hvor det kan ses i åbningstiden.