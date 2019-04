Sejr over skat giver overskud i Sønderborg Varme

SØNDERBORG: Kraftvarmeværket I/S i Sønderborg udtog 2016 stævning mod Skat, fordi der var uenighed om beregningen af afgifter på affaldsvarme og CO2 så langt tilbage som i 2010. I oktober 2017 fik interessentskabet medhold i Vestre Landsret. Derfor har kraftvarmeværket 20 millioner kroner til gode hos Skat, hvoraf de 12 millioner tilfalder Sønderborg Varme. Resten tilgår Sønderborg kommune. Det fremgik af generalforsamlingen torsdag.

- Det er penge, vi skal have tilbage fra Skat, men da vi lagde budgetterne, vidste vi ikke, hvor stort et beløb det drejede sig om. Vi har heller ikke fået pengene endnu, sagde direktør Erik Wolff som forklaring på, overskuddet i 2018 er blevet så stort som 14,4 millioner kroner.

Afgørelsen fra Vestre Landsret omfatter alene regnskabsåret 2010. I/S Sønderborg Kraftvarmeværk gør krav gældende fra medio 2008 og frem. Det samlede krav blev fremsendt til Skat i 2017.

- Desværre trækker sagsbehandlingen i langdrag, da Skat ikke har godkendt vores krav endnu, sagde formand Claus Plum.

Varmeselskabet har i 2019 mistet det statslige el-tilskud, som efterlader et stort hul i kassen hos mange varmeforsyninger. Sønderborg Varme kompenserer ved samarbejde med andre selskaber og deraf følgende effektiviseringer, synergieffekter og besparelser. Det forløbne år er der fusioneret med Gråsten Fjernvarme.

I øvrigt opsagde kommunen 2016 samarbejdet om kraftvarmeværkets interessentskab, da det kunne være i strid med EU's statsstøtte-regler. Der udarbejdes en ny samarbejdsaftale helst i sommer, da den nuværende udløber med årsskiftet. 40 procent af varmen kommer fra kraftvarmeværket, der er rentabel og CO2 neutral og et af Sønderborg Varmes store aktiver.

- Vi får al vort affald fra Tønder, Aabenraa og Sønderborg, men der kan godt komme en krise igen. Får forsyningen held med at genbruge mere affald, skal vi ud at skaffe mere, sagde Erik Wolff, der tidligere har hentet affald i England og Tyskland.

Apples og Googles byggeri af datacentre ved Kassø vest for Aabenraa har fået fjernvarmeselskaberne i grænselandet til at undersøge, om overskudsvarmen fra de to datacentre udgør et energipotentiale for Sønderborg og Gråsten.

- Varmemængden er enorm og vil kunne give varme nok til store dele af Sønderjylland og Flensborg, men usikkerheden omkring forsyningssikkerheden er så stor, at det ikke berettiger til investeringer i den nødvendige størrelsesorden. Vi ved ikke, hvor længe de har lyst til at være her, sagde Claus Plum.