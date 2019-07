Sejlskibe i Fyn Rundt lægger til i Sønderborg

Kapsejlads for Bevaringsværdige Sejlskibe vender stævnen mod Sønderborg, hvor folk på havnen får noget at kigge på.

Sønderborg: Havnen i Sønderborg bliver 24. juli - 25. juli igen et skue lidt ud over det sædvanlige. Kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe har nemlig ændret lidt på sin traditionelle rute, så de i år vender stævnen mod Sønderborg med 50-60 imponerende sejlskibe.

Det betyder, at der bliver fest i land. I samarbejde med Fyn Rundt sørger Sønderborg Kommune for maritim feststemning på Slotskajen onsdag 24. juli i tidsrummet kl. 13 - 22. Flere af skibene holder "Åbent Skib" om eftermiddagen, herunder Nationalmuseets tre deltagere, Bonavista, Ruth og Fulton. De åbner for rundvisning kl. 17 til 18.

Kl. 16 lægger Fulton dæk til piratcirkus. Det er Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening (DUBAL), der overtager skibet med drabelige sving i master og rigning, skarpe jonglører og meget mere. Efter forestillingen laver de unge artister cirkusworkshop på kajen, hvor børn og barnlige sjæle kan afprøve deres færdigheder som cirkusartister.