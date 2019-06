Sønderborg: Torsdag, fredag og lørdag skal tusindvis af mennesker i Mølleparken for at høre musik. Det sker når, Kultur I Syd åbner årets koncertrække i Mølleparken. Det bliver til syv aftner med musik på friluftsscenen. Den første koncert er med Rasmus Seebach torsdag, hvor der nu er alt udsolgt. Blandt de sangere, som har et ganske særligt tag i publikum i Mølleparken, rangerer Rasmus Seebach meget højt. Han har givet koncert i Sønderborg flere gange både i Mølleparken og i Skansen. Det gør ham til det ideelle valg som åbningsnavn til Rock i Mølleparken 2019. Det seneste af Rasmus Seebachs i alt fem album er fra 2017 og hedder "Før vi mødte dig". Koncerten er den første ud af syv koncertdage med 13 kunstnere. Billetter til Rasmus Seebach koster 400 kroner på www.billetsalg.dk De to næste kunstnere er Queen Machine og Dodo & the Dodos, som også optræder for en udsolgt Mølleparken fredag. Queen Machine laver et underholdende show bygget op over Queens største hits. "We are the Champions", "We Will Rock You", "Somebody to Love", "Bohemian Rhapsody" og en lang række andre hits får ny luft under vingerne. Dodo & the Dodos begynder aftenen med en koncert, der tager publikum en tur gennem 80'erne med hits som "Vågner i natten", "Sømand af verden", "Vi gør det vi ka' li", "Lev livet nu" og "Pigen med det røde hår".