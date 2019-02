Sebbe Als sejler ind i sit 50. år

Verdens formentlig ældste vikingeskibslag varmer op til at fejre Sebbe Als, der blev søsat 19. juli 1969.

Augustenborg: "Til lykke med jubilæet" står der i en mail, som 15 personer fordelt overalt i Danmark og en enkelt person i Spanien forleden kunne finde i deres mailbokse. Årsagen er, at de for 50 år siden var med til at stifte den selvejende forening Skibslaget Sebbe Als.

De var dengang unge spejdere, som sammen med deres leder Carl Otto Larsen brugte to år på at bygge en kopi af Skuldelev 5, som var et af de vikingeskibe, der blev udgravet i Roskilde Fjord i 1962. Skibet er dateret til 1024 og er i dag udstillet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Sebbe Als blev bygget efter tegninger af det oprindelige skib og med vejledning fra Vikingeskibsmuseet. Det blev navngivet og søsat 19. juli 1969 og har således også 50 års jubilæum i år.

- Vi kan kalde os verden ældste vikingeskibslag, og måske er Sebbe Als også det ældste sejlende vikingeskib nogensinde, fortæller Steen Weile.

Han har været formand for foreningen indtil for fire år siden og nu er aktiv med blandt andet at registrere foreningens historie.