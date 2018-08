Sebastian er pjattet med tarteletter

Sønderborg: Det bløde lidt klistrede fyld af blødt hønsekød, hvide asparges i en hvid opbagt sovs af mel, smør, hønsefond og aspargesvand mod det fede og sprøde butterdej. Jo, tarteletten kan noget, og for mange er den en favoritspise. Især i Jylland. Tarteletter er i hovedstaden noget jysk - og langt de fleste af de 40 millioner tarteletter, der årligt fortæres sælges da også i provinsen.

Tartelet dufter af mormor med kogekonearme og en sikker hånd ved suppegryden, hvor den store kylling koger i urter. Det er næppe en mormorting selv at letdampe nye danske grønne asparges om foråret og bruge dem. Måske ikke engang et drys persille og forårsløg og et var vrid med peberkværnen bliver det til. Nej-nej. En mormor-tartelet er lysebrun overalt. Hvide asparges fra glas og ikke så meget pjat.

Sådan var det også denne søndag middag, da det uofficielle DM i tarteletspisning blev afviklet overalt i landet - alle steder i Bilkas bistroer. I Sønderborg havde ti meldt sig, men kun fem mødte op, da slaget skulle slås. Opgaven var enkel - nogen vil kalde det ren nydelse - andre madsvineri: Spis så mange tarteletter du kan på ti minutter.

- Kom så far. Han elsker tarteletter, og han spiser dem også ovre hos mormor og morfar, fortæller Nicolai på syv år.

Det er bistrochef Gitte Nielsen, der styrer slagets gang.

- Vi gør det jo over hele landet, og det for at gøre opmærksom på os selv - og på at vi serverer varm mad her hver dag, siger hun.