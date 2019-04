Se videoen: Benny Engelbrecht (S) udgiver ny plade

Politiker og musiker Benny Engelbrecht (S) holdt pladereception i Sønderborghus for sit bands nye udgivelse "For Sønderjylland". Sangen af samme navn handler om alt det sønderjyske, som han holder af. Timingen op til valgkampen er ingen tilfældighed, da Benny Engelbrecht har tradition for at lave musikalske indslag til folketingsvalg.

Sønderborg: Tirsdag eftermiddag holdt Benny Engelbrecht (S) pladereception på Sønderborghus for sit bands nye EP, "For Sønderjylland". Her spillede han sangen af samme navn og viste en dertilhørende musikvideo, som han selv har klippet sammen. Bandet steger grillpølser og serverer kaffe til pensionister i videoen til lyden af afslappet guitarspil og et skud mundharmonika. Det er et stille rock-nummer, hvor Benny Engelbrecht synger om vadehavet, Ecco-sko og termostater, mens han befinder sig ved Tøndermarsken og Dybbøl Banke. - Sangen er fortællingen om det Sønderjylland, jeg holder af, og er skrevet med et lille glimt i øjet, fortæller Benny Engelbrecht. Til folketingsvalget i 2007 skrev og rappede L:Ron:Harald en valgsang for Benny Engelbrecht (S). I 2015 rappede Benny Engelbrecht selv mod Kristian Thulesen Dahl (DF) for at skabe opmærksomhed omkring folketingsvalget. - Valgkampe må gerne være sjove, siger Benny Engelbrecht om tidspunktet for pladeudgivelsen. Om maksimalt to måneder skal danskerne til stemmeurnerne.

Foto: Claus Thorsted Benny Engelbrecht fik sin første guitar som 14-årig og har spillet lige siden. I dag er det på hobbyplan, men der var en tid, hvor han håbede at gøre musikken til en karriere. Foto: Claus Thorsted

Musik og politik I den nye sang, synger Benny Engelbrecht også om det at tage snakken "over et slag skat", som både henviser til det sønderjyske kortspil og til sin egen politiske slagmark som forhenværende skatteminister. Grundet sin dobbeltrolle som skattepolitiker og musiker, er det nærliggende at spørge, om han har betalt skat af sine mange spille-engagementer gennem årene. - Jeg har aldrig spillet sort. Alle mine koncerter har været gratis, forklarer Benny Engelbrecht. Så er det på plads. Det gør sig også gældende til tirsdagens pladereception. Her spillede Benny Engelbrecht alle tre sange fra nyudgivelsen og gav også et ekstranummer med Bruce Springsteens "No Surrender", som af ophavsretlige årsager ikke er at finde på pladen. - Jeg udgiver denne EP, fordi jeg først og fremmest er vild med musik og jeg nyder at hygge mig med det, fortæller Benny Engelbrecht til de omkring 80 tilskuere, som har samlet sig ved Black Spot-scenen i Sønderborghus. Siden han var 14 år, har han spillet guitar og han havde også drømme om at gøre musikken til en levevej. I dag er det dog den politiske karriere, som vægter mest. - Det er nok meget godt, at jeg lagde musikkarrieren på hylden. Det vil altid være en hobby, siger Benny Engelbrecht.

Foto: Claus Thorsted Omkring 80 tilskuere fyldte Black Spot-salen i Sønderborghus tirsdag eftermiddag. Her var fri entré og gratis fadøl og vand til de tørstige. Foto: Claus Thorsted