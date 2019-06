Se video og fotos: Nybagte studenter i sang, dans og vandleg

For foden af Alspigen blev stadig flere våde i springvandet. En pige måtte hen og ømme sig med et forslået knæ - granit slår hårdt.

Det fik den alsiske kvinde på Rådhustorvet traditionen tro igen at mærke, da byens nybagte studenter onsdag eftermiddag flokkedes om bassinet. Alspigen har oplevet det mange gange, og igen i år måtte hun da også lægge krop til en bestigning af flere af de unge studenter. Alle kæmpede de om at få den "rigtige" hue sat på hendes hoved. En havde været ekstra opfindsom og tapet den fast, men heller ikke det holdt i længden.

Sønderborg: Smilene strålede om kap med en blændende sol i forreste parket for foden af Alspigen. Lidt tilbagetrukket de stolte forældre med matchende ansigtsudtryk og måske en stolt glædeståre bag solbrillen. For nu er det sommer, sol og studentertid.

En student er en person, der har taget en af de fem studieforberedende gymnasiale uddannelser i Danmark - enten studentereksamen (STX), højere handelseksamen (HHX), HF, EUX eller højere teknisk eksamen (HTX).Når den sidste eksamen er overstået og man har bestået som student, får mange sat huen på hovedet af en lærer eller nær slægtning. Huerne har forskellige farvede bånd og emblemer: Bordeaux STX-huen, som sidder på studenter fra det almene gymnasie, er bordeaux med et dannebrogskors på fronten. Blå Studenter fra handelsgymnasierne, HHX, har et kongeblåt bånd på huen. Ofte med merkurstaven som standardkokarden, fordi Merkur var den romerske gud for handel. Mørkeblå Det mørkeblå bånd hører til HTX, som er betegnelsen for det tekniske gymnasium. Lyseblå Studenter for HF har et lyseblåt bånd på huen. HF er forkortelsen for højere forberedelseseksamen, som er en to-årig uddannelse. Sort Den helt sorte hue blev indført i Danmark i 1850 som den første studenterhue. Efter den hvide kom til i 1880'erne, var det traditionelt de klassisksproglige studenter med latin og græsk, der fejrede uddannelsen med den sorte hue. Senere har studenter med mange fag på højniveau taget huen til sig, men alle kan bestille den sorte hue. Flag Er der flag på båndet, viser det, at studenten har taget den internationale studentereksamen.

Sabbatår i sigte

En uvidenskabelig, men hurtig rundspørge blandt studenterne fortæller, at et flertal nok sigter mod et sabbatår, når festen har lagt sig.

- Det har været fedt at gå på Det Blå Gymnasium. Nu skal jeg have et sabbatår som skilærer i Østrig. Bagefter skal jeg nok læse til lærer i Århus, sagde Jacob Bank Olesen fra HHX - 3.C. og et 7-tal i den afsluttende eksamen i samtidshistorie.

Klassekammeraten, Simon Lindvang, fik 10 i faget afsætning og stiler også mod et sabbatår.

- Jeg har været heldig at få arbejde i Sydbank for at have noget studierelevant.

Han vil gerne læse økonomi på universitetet i København.