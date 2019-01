Foto: Timo Battefeld

Søren Møller er kunstner bosat i Øster Sottrup. Han finder sin inspiration i naturen lige uden for døren, men har også et særligt blik for provokation som virkemiddel. Her er hans kommentar til forbuddet mod tilsløring, som folketinget vedtog i 2018. Foto: Timo Battefeld