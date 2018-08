Se her: Trailer til storfilm optaget i Sønderjylland er klar

Nedtællingen til biografpremieren på storfilmen I Krig & Kærlighed er gået ind i sin afgørende fase. Med godt 100 dage til verdenspremieren i de danske biografer den 15. november, løfter Fridthjof Film og United International Pictures i dag sløret for traileren til en af årets mest ventede danske film.Filmen er et episk kærlighedsdrama inspireret af virkelige hændelser og den første danske film nogensinde, der foregår under 1. Verdenskrig. Den er instrueret af Kasper Torsting og produceret af Ronnie Fridthjof, der også fik ideen til filmen. De to har sammen skrevet manuskriptet.

