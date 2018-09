Se fotos: Fuldt hus til Danfoss-arvings fødselsdag

Hundredvis af mennesker var fredag samlet på Nordals i anledning af Jørgen Mads Clausens 70-års fødselsdag.

Nordals: En af dansk erhvervslivs helt tunge drenge blev fredag fejret med taler, gaver og musik. I oplevelsesparken Universe på Nordals var flere hundrede erhvervsfolk, politikere og andet samlet for at fejre, at Jørgen Mads Clausen søndag runder de 70 år. - Vi har meget fejre. Sikke en rejse, sikke et eventyr Danfoss har været igennem og med dig i midten. Du fortjener virkelig et stort skulderklap for alt det, du har gjort kendetegnet ved dit enorme engagement og virkelyst, sagde koncernchef Kim Fausing, der var dagens første taler. Da Jørgen Mads Clausen, søn af grundlægger og fabrikant Mads Clausen, blev født i 1948, havde Danfoss 400 ansatte og en omsætning på syv millioner kroner. I dag har koncernen cirka 27.000 medarbejdere og en omsætning på rundt regnet 43 milliarder kroner. - Du er kendt som lidt af en "Spørge Jørgen". Du har et enormt engagement og virkelyst, og så spænder du vidt med både stort lokalt og stort globalt engagement. Og så kan jeg rigtig godt lide dit og familiens motto, at vi gør det "fordi vi kan - og fordi vi vil". Mens det havde været let for Kim Fausing at skrive en tale, så havde det været svært at finde den rette gave til ham fra Danfoss. For hvad giver man en mand, der har alt. Svaret var en avanceret karrusel til Universe, der opføres på en lokation i parken kaldet "Jørgens hjørne" og er klar i 2019.

Foto: Timo Battefeld Flere topfigurer fra erhvervslivet havde fundet vej til fødselsdagsfesten blandet andet Niels Due Jensen fra Grundfos i Bjerringbro. Foto: Timo Battefeld

Stor kinesisk hæder Karrusellen var langt fra eneste gave. Jørgen Mads Clausen fik også et musikstykke kaldet Danfoss Marchen fremført af Danfoss Orkestret, et meget vellignende portræt malet af Mikael Mehlby samt hæder fra den kinesiske ambassadør i Danmark, som også var til stede. Til oktober vil Jørgen Mads Clausen modtage den kinesiske venskabspris, som er den største hæder en udlænding kan få af det folkerige land. Det sker i Kina og den vil blive overrakt af Li Keqiang, som er landets premierminister. Som nyudnævnt koncernchef i 1996 etablerede Jørgen Mads Clausen Danfoss' første kinesiske fabrik i Tianjin, som i dag både er koncernens hovedbase i Kina samt hjemsted for et betydeligt Danfoss forsknings- og udviklingscenter. Det var også ham, som ved årtusindskiftet Danfoss' igangsatte en strategi for at gøre Kina til virksomhedens andet hjemmemarked. Gennem de sidste 20 år er Kina blevet det næststørste marked for Danfoss målt på omsætning. Jørgen Mads Clausen har i øvrigt også lige fået tildelt kongelig dansk hæder. Danfoss-arvingen er blevet udnævnt til kommandør af Dannebrogsordenen. Han er i forvejen ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og blev i 2010 udnævnt til kammerherre.

Foto: Timo Battefeld Til oktober vil Jørgen Mads Clausen modtage den kinesiske venskabspris, som er den største hæder en udlænding kan få af det folkerige land. Foto: Timo Battefeld

Ros for indsatsen Flere topfigurer fra dansk erhvervsliv havde fundet vej til fødselsdagsfesten blandet andet den mangeårig koncernchef og bestyrelsesformand for Grundfos i Bjerringbro. - Jeg vil gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde henover årene. Du kan godt være stolt og glad over det, du har ydet for hele egnen og virksomheden, sagde Niels Due Jensen. Grundfos og Danfoss har i generationer haft tætte relationer. Jørgen Mads Clausen var i to år ansat som ingeniør hos Grundfos og Niels Due Jensen to år hos Danfoss. Jørgen Mads Clausen har været en del af Danfoss siden 1981. Fra 2008 har Jørgen Mads Clausen været bestyrelsesformand for Danfoss A/S, hvilket han fortsætter med. - Familien Clausen, Danfoss og ikke mindst dig har om nogen sat spor ude i verden og i vores kommune. Tak fordi du gør det og det gode samarbejde, sagde Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen. Søndag bliver Jørgen Mads Clausen fejret igen. Denne dag dog af familien blandet andet hustruen Anette Nøhr Clausen og de to sønner Marcus og Mads Clausen. - Jeg er glad for at se så mange mennesker i dag. Jeg vil gerne takke for familien for at have støttet mig over årene især dig Anette, kom det afslutningsvis fra Jørgen Mads Clausen.

Foto: Timo Battefeld Jørgen Mads Clausen fik også et musikstykke kaldet Danfoss Marchen, der blev fremført af Danfoss Orkestret. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Stor reception i Universe i anledning af, at Danfoss-arvingen Jørgen Mads Clausen søndag runder de 70 år.Foto: Timo Battefeld

