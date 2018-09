Se fotos: Forrygende AC/DC-kopier fyrede den af på Sydals

- Vi fandt ud af, at det var det, folk gerne ville høre. Så i 1998 gik vi væk fra alt det andet og skiftede navn, fortæller Mads Eriksen.

Siden 1998 har Ballbreaker fra Nordals leveret en virkelighedstro hyldest til deres ungdomshelte i AC/DC. Ikke mindst på grund af Mads Eriksens fantastiske vokal, der er så tæt på originalen Brian Johnsons, at man næsten ikke kan høre forskel.

- Vi er alle inkarnerede fan. Synes det er fed musik. Det der rykker mest. Energien, rytmen, stilen. At der ikke er noget fikumdik, ikke nogen overraskelser undervejs. AC/DC er tro mod deres stil, siger Mads Eriksen, sanger og med i Ballbreaker begyndelsen for 20 år siden ligesom guitaristen Ole Klein.

De er pisse gode. Vi kommer hver gang, og kender alle dem i bandet. Traditionen er, at vi spiser noget godt mad sammen først, og så går vi til koncert og fester igennem.

- Vi har det rigtig godt sammen. Vi gør det her, fordi det er sjovt. Vi har en uskreven regel om, at vi ikke gider spille mere 4-5 koncerter om året, men så prøver vi virkelig også at give folk en fest, siger guitarist Martin Crawack.

Hver mandag øver Ballbreaker i Ragebøl. Typisk spiller de 6-7 numre og resten af tiden snakker de over en øl.

- De er pisse gode. Vi kommer hver gang, og kender alle dem i bandet. Traditionen er, at vi spiser noget godt mad sammen først, og så går vi til koncert og fester igennem, siger Jette Christoffersen fra Nordborg.

I lighed med originalerne har der været et par udskiftninger undervejs. Sidste ny medlem er bassist Arne Tranberg fra Bovrup, som kom til i 2017.

Svært at drive spillested

Målet om, at skabe en fest holdt også stik, da Ballbreaker lørdag aften for andet år i træk gæstede Siloerne i Skovby. Et spillested på Sydals, der så dagens lys sidste år. Det udspringer af Skovby Blues, som Viggo Sørensen igennem nogle år holdt i sin baghave.

- Vi vil gerne prøve at stable noget mere musik på benene, men det har faktisk ikke været så nemt, siger Klaus Erler, der er fra Skovby og formand for foreningen bag spillestedet.

Foreningen har lejet sig ind hos en landmand, der har en stor lade med to siloer. Her har de indrettet sig med scene, bar og masser af atmosfære.

Det første år kom foreningen ud med et meget lille overskud, hvilket har gjort, at man har skruet ned for aktiviteterne i år.

- Vi har mange lokale sponsorstøtter, men vi vil gerne have flere lokale involveret. Vi havde i starten en drøm at købe laden, men det er ikke realistisk, siger Klaus Erler og fortæller, at der også i 2019 kommer Skovby Blues i Siloerne samt formentlig også Ballbreaker.