Se det her: Gymnasieelever har filmet komet tæt på Jorden

Sønderborg: Kometen med det lidt tekniske navn "46P Wirtanen" passerer lørdag Jorden, som den 10. nærmeste komet til Jorden. Den skulle derfor være mulig at se med det blotte øje. Astronomiholdet på Alssundgymnasiet Sønderborg har med skolens eget observatorium taget billeder af kometen. Det er astronomieleverne Simona Philiposian, Nikoline Borgsmidt-Thordsen og Signe Lausten Damm, der har taget billeder, som er sat sammen til en video af kometens bevægelse fra mandag nat den 10. december kl.22.04 til tirsdag den 11. december kl.01.40.

Kometen kan muligvis ses i sydøstlig retning, ca. 40 grader over horisonten. Den ses allerbedst med et teleskop, men den kan også fotograferes med et almindeligt spejlreflekskamera på stativ med 30 sekunders eksponering og høj ISO, lyder oplysningerne fra astronomieleverne.

Kometen, der passerer Jorden hvert 5,4. år omgives af gasser, der strækker sig hele 18.000 km væk fra kernen. Disse gasser er fordampet fra kometens overflade, når kometen nærmer sig Solen nogle dage før den tætte passage med Jorden.

Man regner med, at kometens diameter er 1,2 km. Den har en stor hastighed på hele 37 km i sekundet, hvilket svarer til 133.200 km i timen. Så det er godt den flyver forbi og ikke rammer Jorden.