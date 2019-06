Se de bedste billeder: Nord-Als Musikfestival klarede sig gennem sol og regn

Nordborg: Nord-Als Musikfestival har lukket ned for festival nummer 39 i rækken af festivaler bag Nordborg Slots mure. Festivalformand Karsten Fibiger er tilfreds med årets festival på trods af kraftig regn lørdag eftermiddag.

- Vi får ikke ekstra udgifter, da vi valgte at lægge køreplader ud på forhånd, der hvor folk gik. Så jeg får ikke udgifter til reetablering. Jeg kommer nok til at mangle et par 100.000 kroner i omsætning, men det er svært at gøre op nu. Men omsætningen bliver mindre end sidste år, som var et helt fantastisk år, siger Karsten Fibiger.

Fredag skinnede solen fra en skyfri himmel, mens lørdag bød på skyer, blæst og en del regn om eftermiddagen og aftenen.

- Det stod ned i stænger, da Emil Kruse spillede. Folk forsvandt fra pladsen, vi blev overraskede over, at de dukkede op igen, da det holdt op med at regne. Så pladsen var fyldt igen, da Johnny Madsen, Magtens Korridorer og Kato spillede som de sidste, siger Karsten Fibiger.

Selvom lørdag blev en sløj dag omsætningsmæssigt, så hentede festivalen en del igen på de sidste tørre timer lørdag.

- Fredag drak folk så mange gin hass og shotsrør, at vi måtte køre efter mere gin, grøn sodavand og shotsrør. Lørdag, hvor det var fem grader koldere, drak fok irish coffee og lys øl, fortæller Karsten Fibiger.