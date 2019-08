Se billederne fra Alstræf: Flødeskums-golf, toilet-kast og MC-hygge

Havnbjerg: I over 40 år har Alstræf samlet motorcykelklubber fra Danmark og Tyskland til en weekend med motorcykler og hygge på Nordals. Det handler om hygge, øl, musik og konkurrencer. I denne weekend har MC'erne blandt andet dystet i at kaste længst med en plæneklipper, et toilet og en mikrobølgeovn. Den, der samlet kastede længst, var vinderen.

Træffet havde i år ikke trukket så mange deltagere til, som arrangørerne havde håbet på.

- Vejrudsigten har ikke set så godt ud, og der er ikke kommet så mange, som vi havde håbet på. Der er ikke så mange nye, men den faste kerne er her, sagde Max Landt Jensen, der er medarrangør.

Hans far er formand for MC Kæden Nordals, og Max Landt Jensen har været med til Alstræf, siden han var barn.

- Jeg er kommet her fra barnsben af med mine søskende. Det er fantastisk at være her. Det er bare noget, man skal være med til. Her kan man slå sig løs, og for mange er det en fast tradition at komme her, sagde Max Landt Jensen.