Ægteparret Anette og Christian Telling har brugt mere end ti år på at sætte deres over 500 kvadratmeter store villa med parklignende have i stand.

Sønderborg: Det er svært ikke at sige "wow", når man ser Alsgade 23 for første gang. Sådan er reaktionen i hvert fald hos JydskeVestkystens udsendte, da de en varm sommerdag i slutningen af juli har inviteret sig selv indenfor. Et besøg, som er kommet i stand efter flere henvendelser fra læsere, der gerne vil vide mere om pælæet, som mange aldrig havde hørt om, da det for godt en måned siden blev sat til salg. Midt i byen for enden af en lang indkørsel, lige ud til en af de mest trafikerede veje, men alligevel langt væk fra byens støj og travlhed ligger ejendommen. Bygget i 1921 af købmand Bossen på et af byens højst beliggende steder på en rest af et tysk skanseværk. Klassisk arkitektur med hvidpudset facade, store vinduer og sortglaseret mazardtag med svungne kviste på den næsten 3000 kvadratmeter store grund med parklignende have omkranset af høje træer, levende hegn og små oaser, hvor man kan nyde sin eftermiddagskaffe. - Allerede da vi kørte op ad indkørslen vidste vi, at det var det hus, vi ville have, fortæller husets ejere Anette og Christian Telling om den dag i 2004, da så huset på 502 kvadratmeter for første gang.

Alsgade 23 Stueetagen består af hall med klassisk mosaikgulv, moderne køkken og badeværelse, samt højloftede stuer med stilfuldt imponerende håndstøbt gipsstuk. 1. sal er indrettet med stort fordelingsrum, værelser, stort påklædningsværelse og smukt badeværelse.2. sal er et stort åbent rum med ovenlys og kviste, hvorfra man kan se ud over store dele af byen og Als, og den høje kælder er tør, lys og venlig, indrettet med vaskerum og tørre-/strygerum belagt med mørke fliser og indlagt gulvvarme, samt store øvrige arealer til andre formål. Haven er med havearkitektens hjælp anlagt i flere niveauer og så vedligeholdelsesfri som muligt. Den lavtliggende terrasse med den gamle stensætning har solindfald store dele af dagen og både løvtræer og rosenbuske giver læ på ellers kølige aftener.



Ejendommen sat til salg gennem EDC Poul Erik Bech i Sønderborg.

Slog til med det samme Parret var omkring årtusindskiftet vendt hjem til Sønderborg efter en årrække i København. De havde gennem nogle år været på udkig efter en bolig, der kunne afløse en lejet lejlighed på Jernbanegade, da Christian så palæet på Alsgade til salg på nettet. Han ringede straks til mægleren og fik en fremvisning en time senere. Da rundvisningen var slut, kørte parret med til ejendomskontoret. Her meddelte de mægleren, at ville give salgsprisen på villaen, der var ejet af arkitekt Henning Larsen. - Jeg havde ikke set noget lignende i området før. Et unikt og smukt hus midt inde i byen. Hvis man ved, hvad man vil, kan man ligeså godt lukke handlen. Vi vidste også godt, at sådan et hus bliver ikke udbudt to gange, fortæller parret. Ejendommen, der på i alt fire etager, var i okay stand og husede på det tidspunkt Larsens arkitektfirma i stueetagen og udlejningsværelser på førstesalen. Buddet blev accepteret og ti måneder senere fik familien Telling nøglerne til huset, der også rummer 199 kvadratmeter kælder.