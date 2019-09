Se billederne: Tusindvis var vilde med dyr

- Vi laver rigtig mange ting sammen i mødregruppen. Vi er taget herud i dag for børnene skyld, da vi havde hørt, at det var et rigtigt godt arrangement, sagde mødrene Tanja Petersen og Michelle Fritz.

- Han elsker dyr, så det er helt perfekt for ham at være her i dag, sagde hans mor Denice Hvalsøe, der kommer fra Sønderborg.

Noah Hvalsøe Hansen på knap to år var slet ikke bange for de store køer med lange, ru tunger.

Han elsker dyr, så det er helt perfekt for ham at være her i dag.

Der var rig mulighed for at klappe et dyr. Foto: Timo Battefeld

Hop på en gummiko

Åbent landbrug byder på informationer om, hvad køerne spiser, hvordan de bor, og hvordan virker en malkemaskine egentlig. Børnene kunne køre på pedaltraktor og lege på en halmballeborg. Naturskolerne i Sønderborg lavede blandt andet insektsugere og smagsprøver på fårekyllingesnacks. Man kunne også møde nogle af Gråsten Landbrugsskoles elever, som bor på skolen.

De små kalve var populære trækplastre hos børnene. Mette Schumann fra Vester Sottrup var taget til åbent landbrug sine børn.

- Vi er kommet her for børnenes skyld og for at se dyrene, sagde Mette Schumann, mens hendes datter Agnes klappede en kalv.

Man kunne også hilse på heste, grise og geder. De mindste kunne hoppe en tur på en gummiko. Det gjorde Emil Andersen-Bach Huus på 11 måneder.

- Det er en tradition for os at komme her med vores ældste dreng på fire år. Nu skulle den mindste også prøve det. Det er rigtigt hyggeligt, sagde mor Anne Andersen-Bach Sørensen fra Fynshav.

Det var syvende gang, at Gråsten Landbrugsskole åbnede stalddøren til åbent landbrug.