Se billederne: Touren fik varm velkomst i Sønderborg

- Det er første gang, jeg er her, men vi har haft folk i Sønderborg flere gange før. Jeg har virkelig fået en varm velkomst her i kulden, kom det fra direktøren, inden han skulle ind til pressemøde.

Cyklemotion Sønderborg var en af flere lokale cykelklubber var mødt frem for at tage imod delegationen med statsminister Lars Løkke Rasmussen, ministrene Mette Bock og Rasmus Jarlov samt ikke mindst Tour de France-direktør Christian Prudhomme.

- Det kommer til at give en masse reklame for Sønderborg. Det vil betyde enormt meget. Noget man ikke kan gøre op i penge. Det vil få Sønderborg på landkortet, sagde Johannes Callesen.

- Der er super. Jeg håbede men troede faktisk ikke, det ville lykkedes at få Tour de France til Danmark. Det er blevet lagt enorm mange kræfter i, at det skulle lykkedes, sagde Birthe Callesen, som sammen med sin mand og en fælles ven fra Cyklemotion Sønderborg havde taget turen til Sønderborg Slot.

Sønderborg: Selvom det først er i sommeren 2021, at Tour de France rammer Sønderborg, så var der allerede cykelstemning over byen fredag, da en tourdelegation kiggede forbi.

Klar til at heppe

Sammen med resten af delegationen spiste han først middag på Torve-Hallen. Her fik de sønderjysk tapas, hvorefter turen på gåben gik til Sønderborg Slot.

- Det var perfekt. Meget lækker mad, kom det fra Christian Prudhomme.

Tour-direktøren kunne se en by flot pyntet op med gule balloner i butikkerne, danske og franske flag på blandt andet Kong Christian den X's Bro samt 200-300 mennesker med små danske og franske flag ved slottet, der var pyntet med balloner i de rette farver.

- Det er stort, pisse fedt. Jeg ser touren i tv hvert år, så jeg er klar til at heppe, når den kommer til Sønderborg i 2021, sagde Christopher Grønbech, som sammen med kammeraten Daniel Sahlmann havde fået tidligt fri fra VUC for at tage imod touren på slottet.

De var nogle af de få unge, der var mødt frem. De yngste var dog 5.a. fra Dybbøl Skole, der holdt klassens time.

- Nogle af eleverne ved ikke, hvad Tour de France er eller for den sags skyld Lars Løkke, men det lærer de i dag, sagde lærer Dennis Kildegaard.