Se billederne: Toppen af gymnastikken fyrede den af i Skansen

Næsten 1.700 gymnaster var søndag samlet i Sønderborg til DGI Sønderjyllands store gallashow.

Sønderborg: Udvalgte gymnastikhold fra hele Sønderjylland sluttede søndag sæsonen af med et brag i et propfyldt Skansen i Sønderborg. - Gallashowet har været et år undervejs og planlægningsgruppen har virkelig lagt sig i selen for at holde øje med de gymnastikhold, der hitter denne sæson, sagde Hanne Schmidt fra Formandsgruppen i DGI Sønderjylland Gymnastik. Programmet var en af blanding af specielt udvalgte lokalforeningshold fra de fire sønderjyske kommuner, DGI's egns- og landsdelshold, efterskolehold og knalddygtige gæstehold. Alt i alt deltog 1.685 gymnaster hen over dagen, der begyndte klokken 10 og først sluttede 16.30. - DGI Sønderjyllands Gymnastik galla 2019 er en skøn forening af forårets bedste og fedeste øjeblikke, sagde Hanne Schmidt. Det var både børn og voksne, der viste sig frem på halgulvet. Lige fra Aabenraa MiniMix, Starup Rytme Piger og Tønder Friske Damer til Vojens Efterskole, Agerskov Ungdomsskole og Ollerups Elitehold.

Foto: Claus Thorsted DGI Sønderjyllands Aspiranthold gjorde det rigtig godt. Foto: Claus Thorsted

En del nerver på Der var også udvalgte hold blandt andet DGI Sønderjyllands Aspiranthold. Små hundrede unge kvinder og mænd fraviste sig flot frem med rytmisk gymnastik og springserier, hvilket høstede stående klapsalver fra publikum. - Man er mere tændt men også mere nervøs, når der er så meget publikum. Det gik godt, selvom jeg væltede en enkelt gang, fordi en spændte ben, sagde 17-årige Edith Mikkelsen fra Døstrup ved Skærbæk med et stort smil. Det er hendes første år på aspirantholdet. En gang om ugen har de unge mennesker mødtes for at træne. Første halvår i Vojens og her til sidst på Sundeved Efterskole i Bovrup. - Vi har et mega fedt fællesskab. Hvis der ikke var et godt kammeratskab, ville holdet dø. Man kommer tæt på hinanden og får mange nye venner, sagde Line Obling Jessen fra Hellevad, som også er ny på holdet. Ligesom mange af de andre har hun dyrket gymnastik i mange år. - Jeg begyndte vel som treårig med mor-barn gymnastik. Hele min familie dyrker gymnastik, fortæller den 17-årige.

Foto: Claus Thorsted Også en håndfuld efterskoler var blevet inviteret med. Foto: Claus Thorsted

Masser af træning Man skal være medlem af et lokalt gymnastikhold for at komme med på aspirantholdet. I forhold til kvinderne er der også et maksimalt antal pladser, der bliver fordelt efter først til mølle-princippet. De yngste er 15-16 år, mens den ældste er 24 år. Ud over træning holder man gerne fester og andre sociale arrangementer. Og så er holdet så godt som hver weekend fra marts til midt i maj til opvisninger. Kulminationen er næste weekend i Grindsted, hvor alle DGI's aspiranthold mødes til opvisning. - Det er rigtig godt at være med, også fordi niveauet er højere, end jeg er vant til. Man bliver bedre og får mere blod på tanden, sagde Lasse Dahl Jensen fra Aabenraa, som også er debutant på holdet. Alle tre kender hinanden fra Sundeved Efterskole, hvor de har gået. Line og Edith ved allerede nu, at de er klar til næste sæson, mens Lasse stadig overvejer. - Jeg er mere usikker. Det afhænger af, om mine venner også er med, siger den 17-årige gymnast.

Foto: Claus Thorsted Showet var kulminationen på gymnastiksæsonen 2019. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Aspirantholdet fik store klapsalver for deres opvisning. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Det var både børn og voksne, der viste sig frem. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Gallashowet er en tradition. Sidste år var det Hadersev. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Gallashow DGI Sønderjylland.1.685 gymnaster mødes til gallashow i Skansen.Foto: Claus Thorsted

