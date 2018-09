Se billederne: Stuntmænd åbnede helvedets porte op

Der var motorcirkus for alle pengene, da stuntmænd viste farefulde optrædener frem til Monster Truck Show på Ringriderpladsen i Sønderborg.

Lugten af popcorn, benzinos og afsvedet gummi spreder sig i luften ind over tilskuerrækkerne, hvor amerikanske flag blafrer løs i vinden til tonerne af James Bond-introen.

Der lyder et hvin og gasses op. Den askefarvede BMW drøner igennem den brændende barriere med en stuntmand, som klamrer sig fast til biltaget.

Team Klaas arrangerer shows med stuntmænd, der kører i Monster Trucks, BMW'er i racerklassen og motocross. Består af familien Klaas, David Klass og hans to sønner, Julian og Dustin på henholdsvis 15 og 23 år, samt stuntmænd fra England og Rumænien. Er på turné i Danmark, hvor de to arrangementer i Sønderborg den 25. og 26. september er de sidste i rækken, inden det skal videre til Flensborg.

Publikum tog en dyb indånding, hver gang en motocross fløj hen over bilrækkerne. Foto: Timo Battefeld

Brager frem

Foran et par hundrede tilskuere har det tyske familieforetagende Team Klaas lagt op til en underholdende aften med David Klaas og hans to sønner, Julian og Dustin, i front som stuntmænd til Monster Truck Show.

- Jeg har glædet mig enormt, det er spændende, siger seksårige Silas, som er med blandt publikum sammen sin far, Johnhard Poulsen. Det er første gang, at de er med til et Monster Truck Show.

- Jeg har taget mine gule høreværn med, hvis det larmer for meget, siger drengen.

Og noget for ørerne får folk brug for, når "Ghostrider" og Ford-modellen "USA One" brager ind på banen med ild ud af udstødningsrørene.

Til showet har familien Klaas taget to store trucks på fem tons med, som hver brænder 20 liter benzin af på få minutters kørsel. Hjulene på størrelse med en traktor kvaser sig igennem nogle opstillede biler, som hurtigt bliver mast.

- Hvor er det fedt at opleve, siger Oliver Clausen på 12 år, som står på sidelinjen og følger med sammen med Kent Clausen, mens mange har taget mobilkameraet frem for at forevige øjeblikket.