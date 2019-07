Se billederne: Stort besøg til et langt vagtskifte på slottet

Gråsten: Hele Gråsten by var klar med flagallé, og rigtig mange lokale og sommerferiegæster mødte tidligt ved Gråsten Slot fredag formiddag for at få en god plads ved vagtskiftet i slotsgården.

Mange fulgte Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og garderne, da de marcherede fra Det gule Palæ på Ahlefeldtvej gennem Gråsten ad Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet. På torvet ved Det Gamle Rådhus var der fuldt af både turister og kræmmere. Her står de hver fredag og er glade for at give 75 kroner per stand. Pengene går nemlig ubeskåret til Kræftens bekæmpelse.

Der er helt bestemte regler, når der er vagtskifte, og det tager lang tid. Så lang tid, at en del af turisterne vender om i slotsgården og ikke når at se, dronningen vinker ud til de mange fremmødte.

- Det tager alt for lang tid med vagtskiftet, inden tambourkorpset og garderne går en runde og forlader slotsgården, siger Tage Jørgensen fra Broager.

Han tilføjer, at et par hundrede opgiver og går undervejs i det lange vagtskifte. Andre synes, at det er ærgerligt med et tambourkorps - marchtrommer og marchfløjter - når der tidligere var flot musik med Den Kongelige Livgardes Musikkorps.