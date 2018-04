Se billederne: Store maskiner gav den gas i Sønderborg

- Det er helt perfekt. 700-800 tilskuere vil være fint. Sidste år var vi faktisk 1.000. Den her dag er alfa omega for os, for den skal betale resten af året.

- Det er ikke så godt. Sidste fredag var vi lige ved at aflyse det hele. De kører alle sammen ude i markerne og sår lige nu, siger formand Lars Mortensen, der dog kunne glæde sig over, at vejret var fint på selve dagen.

Svært at finde en plads

I år skulle der have været dystet i otte klasser samt en uden for kategori, men afbud i ellevte time betød, at antallet blev skåret ned til i alt syv.

Ikke nok med at vejret havde drillet. LandboUngdom havde også døjet med at finde en plads at køre på.

Deres gamle plads på Tech21 måtte de ikke være på, selvom spejderlejren ikke længere skulle bruge den. Desuden var omgivelserne fra sidste år ved Augustenborg også udelukket, da jorden var blevet forpagtet ud.

Et opråb på Facebook om hjælp blev læst af mere end 15.000 mennesker, men intet skete. Det lykkedes dog til slut i samarbejde med kommunen at finde et nyt sted cirka 900 meter øst fra den gamle bane på Tech21.

- Vi er allerede nu hårdt i gang med at finde et nyt sted, for her kan vi sandsynligvis heller ikke være til næste år, siger Lars Mortensen, der har været med til at arrangere de seneste syv år.