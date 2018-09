Sønderborg: Der bliver danset boogie woogie og truttet i horn i minutterne op til start.

Regnjakker og paraplyer er hevet frem for at modstå regnen, som har gjort asfalten spejlglat for løbsdeltagerne.

- Vi skal have revanche for sidste gang, siger Stine Kristensen og Emilia Zukowska, som går i 1.g på Statsskolen.

For tre uger siden tog Alssund Gymnasium en overraskende sejr over Statsskolen i roning. En disciplin, som Statsskolen ellers har sat sig på i mange år som vinder. Det har ikke rokket på forventningerne hos pigerne fra Statsskolen:

- Vi vinder stort i dag, siger Emilia Zukowska.

Alssund Gymnasium fejrer fødselsdag med 41 år, og traditionen tro har skolen inviteret Teknisk Gymnasium, Statsskolen og Det Blå Gymnasium til dyst i stafet.

- Optimismen er god, men vi er ikke favoritter til løbet, siger Amalie Andersen fra 2.g på Alssund Gymnasium, som står og venter sammen med veninderne Julie Bjerre, Tara Steenholdt og Julie Fink.

- Jeg har næsten ondt af løberne, at de skal løbe i det vejr, overlapper Julie Bjerre.