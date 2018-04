Se billederne: Stærke drenge kæmpede bravt på madrassen

Brydeklubben Alsia vil gerne have skolebørn i Alssund-området til at dyrke brydning. Onsdag havde den samlet elever fra Hørup og Dybbøl til dyst.

Hørup: I USA er der store stævner med college-brydning. Nu prøver Brydeklubben Alsia i Sønderborg at tage denne tradition op med skolebrydning i Alssund-området. - Det er hårdt, sjovt men også meget svært, når man aldrig har gået til kampsport. Det gælder om teknik og styrke. Efter en kamp er man helt smadret, siger Sebastian Brice, der går i 9. klasse på Hørup Centralskole. Onsdag var han og resten af eleverne på idrætslinjen samlet i hallen for at dyste i brydning mod et idrætshold fra Dybbøl. Syv drenge fra 7. og 9. årgang skulle dyste mod samme antal elever fra 7. klasserne i Dybbøl. Begge skoler havde inden dagens stævne været mellem fire og syv gange i skoletiden på besøg i Brydeklubben Alsia for at lære den gamle kampsport at kende. - Det har været fedt at prøve. Vi vil gerne præsentere børnene for nogle andre sportsgrene end det sædvanlige fodbold, håndbold og badminton. I brydning er alle på udebane, siger idrætslærer Peter Dubgaard.

Kommet for at blive Reglerne i brydning er, at man hilser på sin modstander, når kampen starter og slutter, ved at give håndtryk. Det er forbudt at slå, sparke, bide, brække, kradse eller på anden måde skade sin modstander. Der kan scores fra 1-3 point af gangen alt efter sværhedsgraden af manøvren. For eksempel giver det to point, hvis man kan komme på ryggen af sin modstander og få ham ned på knæ eller mave. En kamp har en effektiv tid på et minut. - Man skal have gode benmuskler og selvfølgelig være stærk. Det er fedt at prøve noget, man aldrig har prøvet før, siger Daniel Ludvigsen, der var første dreng på måtten. Ved siden af brydedysten var der konkurrencerne tovtrækning og "hurtigste mand på dukken". I den sidstnævnte skulle en stor brydedukke løftes op ti gange i vandret stilling. I alle tre discipliner var Hørup stærkest. - Jeg tror helt bestemt, vi vil lave skolebrydning igen. Vi har fået etableret en god kontakt og samarbejde med brydeklubben, der fundet tid, når vi havde tid, siger lærer Peter Dubgaard.