Se billederne: Sort Sol og Dizzy Miss Lizzy lagde Mølleparken ned med manér

Sort Sol gik på lidt over klokken 20 med sangen Stor Langsom Stjerne fra det nyeste album af samme navn fra 2017, og med de velkendte numre Next Century, Dog Star Man og Holler High var publikum blevet varmet godt op.

Tilbage efter tre år

Arrangørerne havde meldt udsolgt få dage før koncerten, og i krogene kunne det høres, at "vores pladser er taget". For det var mere end trangt at bevæge sig rundt denne aften, og med to danske rockpionerer på samme scene var folk ikke gået forgæves.

Efter mere end 80 minutter, hvor Sort Sol sluttede af med storhittet Let Your Fingers Do the Walking fra 1993 og det rockede Tatlin Tower fra albummet Flow My Firetear, blev pladsen overladt til Dizzy Miss Lizzy. De optrådte for første gang i Sønderborg siden 2015, og så snart de gik ind på scenen med intronummeret Silverflame, var der ingen tvivl om, at det var en vellykket booking fra arrangørernes side af med masser af hits fra 90'erne.