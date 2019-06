Se billederne: Sønderborgs største rockfest med Bon Jovi og Def Leppard

25.0000 mennesker var tirsdag aften til koncert på Sønderborgs nye spillested, Slagmarken nær Sønderborg.

Sønderborg: Vejret viste tænder med tordenvejr og kraftige regnskyl tirsdag eftermiddag over Sønderborg. Trafikken gik i hårdknude på omfartsvejen, der forbinder Als med Fastlandet. Det så trist ud for den største koncert nogensinde i Sønderborg. Men tidligt på aftenen købte solen en billet til koncerten og tjekkede ind sammen med de 25.000 publikummer fra hele Danmark og Europa. Her var både store fans af Def Leppard og Bon Jovi og publikummer, som bare skulle opleve en af de største events i Sønderborg i mange år. Tina Lehmann fra Köln i Tyskland har været Bon Jovi-fan siden 1992. - Jeg har set ham otte gange. Jeg har også været i London for at se ham. Han ser bare så godt ud, og hans musik er vildt god. Jeg elsker ham. Jeg så ham i Tyskland for seks år siden og lovede mig selv at, jeg skulle se ham igen. Så jeg købte billet både til Tyskland og Danmark. Ingen problem, sagde Tina Lehmann. Hun skal både se Bon Jovi i Sønderborg og igen i München i juli.

Foto: Timo Battefeld Def Leppard var første band på scenen. Foto: Timo Battefeld

Færøske fans Def Leppard steg nærmest direkte ud af 80'erne og ind på Sønderborgs nye storscene med glitterbukser, permanentet hår og lange, kulørte tørklæder om halsen. Med numre som 'Rocket' og 'Pour some sugar on me' vækkede bandet pladsen til live. Familien Simonsen fra Færøerne var taget til Danmark for at se de gamle rockhelte. Børnene havde fået valget mellem Bon Jovi i Sønderborg og Ed Sheeran i Odense. De valgte Bon Jovi. - Nu havde vi muligheden for at se to gamle bands. Ed Sheeran laver sikkert musik 30-40 år endnu, sagde storebror Helgi Simonsen. - Vi kom med et fly med 100 færinger, som også skulle til Bon Jovi-koncert i Sønderborg. I alt er her vist 200 færinger, fortalte far Ingi Simonsen.

Foto: Timo Battefeld Bon Jovi satte gang i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Godkendt af musiker Lone Pedersen Top fra Fyn var taget til Sønderborg sammen med tre venner. - Jeg har været vild med Bon Jovi og Def Leppard, siden jeg var ung. Men det er første gang, jeg skal se dem. Så det er win-win. Jeg er sikker på, det bliver skide godt, smilede hun på vej ind i publikumsmassen. Sangeren og guitaristen Mike Tramp kendt fra bands som White Lion og Mabel var også kommet til Sønderborg. - Folk, jeg kender, var på forhånd skeptiske, om Sønderborg kunne bære det her. Men se hvor mange mennesker, der er her. Det er altid skønt for os musikere, når folk bakker op om livemusikken. Her står vi alle under samme flag. Her handler det ikke om, hvem man holder med i fodbold, eller hvem man stemmer på. I fjernsynet er det plastik, live man kan ikke putte ned i en kasse. Jeg elsker det her. Det er hyggeligt, sagde Mike Tramp.

Foto: Timo Battefeld Solen skinnede under Def Leppards koncert. Foto: Timo Battefeld

Fællessang med Bon Jovi Bon Jovi indtog scenen under stor jubel og begyndte blandt andet med sangen 'Raise Your Hands' og fik hele pladsen til at række hænderne i vejret. - Hold nu op, der er mange mennesker. Jeg kan se folk så langt, der er bakker, sagde John Bon Jovi fra scenen. Hvorefter der var kaldt til fællessang på Sønderborgs nye koncertplads.

Foto: Timo Battefeld Publikum kom fra hele Danmark, som her Def Leppard-fans fra Sjælland. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Kær Vestermark fyldt med rockfans. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld 35.000 billetter var sat til salg. 25.000 købte en billet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Klar til Sønderborgs største rockfest. Foto: Timo Battefeld

