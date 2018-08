Se billederne: Sønderborg Natløbs forsvarende sprinter blev overhalet

Sønderborg: Casper Stenderup er en ung mand, som mange blandt publikum kender. "Held og Lykke, Casper", lød det flere steder fra fortovet på den 5,5 kilometer lange rute over Christian X's Bro og op og ned ad Perlegade.

Fire år i træk er Casper Stenderup kommet først i mål. Men denne gang fik han hård konkurrence af Simon Müller Larsen, der var i mål efter 15 minutter og 37 sekunder, samt af Peter Vestergaard Jensen, der kun var tre skridt og et enkelt sekund bag vinderen.

Et langt minut og 43 sekunder senere kom Casper Stenderup så i mål som nummer tre.

- Jeg har haft en del sygdom i år og har ikke trænet så meget. Men det er fedt bare at være med, erklærede han efter at have ønsket natløbets nye førstesprinter til lykke med sejren.