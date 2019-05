Se billederne: Skumsprøjt og kolde dukkerter til sidste skoledag

- På Ulkebøl Skole er der tradition for, at vi spiser morgenmad på lærerværelset og deler karameller rundt i klasserne. Vi går også catwalk foran de andre årgange, fortæller Mads Engen, mens havvandet drypper af klovnekostumet, han har på.

Traditionerne er mange til sidste skoledag ved Sønderborg Slot. Kostumer, flotte cykler og det at være smurt ind i barberskum fra top til tå er uundgåeligt. For nogen er det også nødvendigt med en dukkert i havet.

Sønderborg: Med hænderne fulde af barberskum løber eleverne rundt og tværer hinandens ansigter ind i det hvide stads. Det er sommer, det er sol, og så er det sidste skoledag for 9. klasserne i Sønderborg Kommune.

Selvom det var en solrig eftermiddag, så var vandet ikke for de kuldskære. Foto: Timo Battefeld

I trygge hænder

Her er flowerpower-hippier, heppekorspiger og klovne. En del piger har også taget en slags politiuniform på, men de er ikke at forveksle med de tre kvindelige betjente fra SSP-indsatsen, som sørger for ro og orden til dagens festligheder.

SSP er et samarbejde mellem skoler, socialforvaltningen og politiet, og det har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Både politi og lærere er til stede på Slotsparken, så de unge mennesker er ikke overladt helt til dem selv.

- Jeg kunne selv godt tænke mig at blive politibetjent, siger 16-årige Victor Elbæk fra Sønderskov-Skolen, mens han er iført en "nøgen mand"-heldragt.

De unge mennesker fejrer afslutningen på knapt et årtis strabadser på skolebænken. De mangler dog stadigvæk at gå til de egentlige festdage: eksaminerne.

- Jeg har fire eksaminer og skal op til den første på mandag, fortæller Alexander Søndergaard fra 9.a på Sønderskov-Skolen roligt, mens en kammerat står utålmodigt klar med en klat barberskum.