Weekend med knald på

Igen i år vil tusindvis af mennesker tage i Mølleparken for at høre musik arrangeret af Kultur i Syd. Torsdagens udsolgte Seebach-koncert var den første af i alt syv aftener med musik på friluftsscenen.

Fredag er der igen udsolgt, når Queen Machine og Dodo & the Dodos kommer forbi. Dodo & the Dodos begynder aftenen med en koncert, der tager publikum en tur gennem 80'erne med hits som "Vågner i natten", "Sømand af verden" og "Pigen med det røde hår".

Herefter er det Queen Machine med et show bygget op over Queens største hits som "We are the Champions", "We Will Rock You", "Somebody to Love", "Bohemian Rhapsody".

Lørdag lægger Mølleparken så scene til 10 CC og ørehængere som "One Night in Paris", "I'm Not in Love" og "Life is a Minestrone". Samme aften spiller syvmands bandet Jonah Blacksmith.

Til lørdagens koncert er stadig ledige billetter. I august fortsætter koncertrækken med blandt andre Johnny Madsen Band, Gilli & Kesi, Tina Dickow og Jacob Dinesen.