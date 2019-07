Se billederne: Ringridning fyldt med tradition og fest

Sønderborg: Fredag formiddag var pladsen foran Sønderborg Slot fyldt med mennesker, heste, ryttere og orkestre. Klokken 11 skulle årets første rytteroptog gå i gang fra slottet mod Ringriderpladsen. Optoget sætter gang i fire dages ringriderfest i Sønderborg, hvor der både er masser af traditioner, fest - og fornyelse.

Blandt rytterne var Brian Jensen fra Dybbøl med sin datter Frida Jensen på ni år med ponyen Bibbi. Frida Jensen har været med til Sønderborg Ringridning tre gange, mens hendes far i år skal have medalje for at have deltaget i 15 år.

- Det er en tradition, der stammer fra min kones side. Det er hygge og samvær med de 20-25 mennesker, vi er afsted til ringridning med weekend efter weekend. Vi tager til alle de ringridninger, vi kan, sagde Brian Jensen inden starten på årets rytteroptog.

Optoget gikr gennem Sønderborg By med tusinder af tilskuere. Heste og ryttere har følge af syv orkestre. De to lokale Sønderborg Garden og Sønderborg Pipes And Drums samt fem orkestre fra England, Ukraine og Bulgarien samt Aarhus og Sakskøbing.