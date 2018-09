Se billederne: Rekordmange ville klappe en ko

- Det er rigtig meget børnefamilier, der har gjort det til en udflugtsdag. Vores aktiviteter er også møntet på børn. Vi vil gerne fortælle og vise, hvordan et dansk landbrug ser ud anno 2018. Vi har nogle fede rammer, der er gearet til mange mennesker. Og så er det ret unikt, at gæsterne både kan se køer og grise det samme sted, for i dag er landbruget specialiseret, sagde forstanderen.

Sidste år brugte 96.000 danskere landet over deres søndag på at se, hvordan et dansk landbrug ser ud. I år var der 52 landbrug, hvor man gratis kunne kigge forbi.

- Det er helt fantastisk. Der har været sort af mennesker hele dagen. Sidste år slog vi alle tiders rekord med 5.023 gæster, og alt tyder på, at vi igen i slår ny rekord, sagde forstander Bjarne Ebbesen, som slog døren op for Åbent Landbrug klokken ti og lukkede igen klokken 16.

Masser af glade gæster

Ud over at klappe en ko, gris eller hest kunne de besøgende prøve en række aktiviteter som for eksempel at male korn, tage kørekort til legetøjstraktor, finde udstoppede dyr, lave snobrød, spise flæskesvær og meget mere.

- Det er rigtig sjovt - også de mange aktiviteter. Det bedste har været at kværne havregryn og mel, sagde niårige Isabelle Stjernholm Rosenberg fra Rinkenæs, der gerne vil være dyrlæge og var afsted med lillesøster, far og farfar.

- I vores familie er det blevet en tradition. Vi tog også vores børn med herud, da de var små. Det er hyggeligt og børnene lærer noget om, hvor maden kommer fra. Det er kun godt, sagde John Rosenberg.

Der var også nye aktiviteter på årets program. Det Sønderjyske Køkken ved Jesper Kock stod for en café og alle børnene kunne fået taget et foto sammen med en lille kalv.

- Der er virkelig gjort et kæmpe stykke arbejde. Jeg troede slet ikke, der var så mange køer og grise her på skolen. Børnene ser hvad der foregår og lærer, hvorfor det lugter sådan. Jeg er meget imponeret, sagde Bjarne Viese, der for første gang var til Åbent Landbrug.