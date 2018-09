Det var de små mod de store, da Egen UI tog imod Superligaholdet Vendsyssel FF i 2. runde af pokalturneringen. Over 1100 fremmødte satte tilskuerrekord på Linak Arena.

Guderup: Spændingen stiger i timerne op til kampstart, hvor forberedelserne er i fuld gang.

- Vi har parkeringspladser nok, garanterer flere af de frivillige, mens bil efter bil kører ind på pladsen.

Over 600 pølser er lagt klar til grillen, og mere end 20 fustager øl skal slukke tørsten til de fremmødte på Linak Arena i Guderup. Det bliver ikke nogen helt almindelig onsdag aften i byen.

- Er der udebaneafsnit, spørger en af de første gæster de frivillige vagter, mens bussen fra Nordjylland ankommer med fodboldspillere.

Efter den overraskende 2-1 sejr hjemme over jyllandssserieholdet FC Skanderborg i pokalkampen i august er aftenens modstander for Egen UI af en helt anden kaliber. Det oprykkede Superligahold Vendsyssel FF kommer til Als med nogle af sine bedste spillere i truppen.

- Vi håber på 800 gæster, og vejret taget i betragtning, så tror jeg på, at vi bliver det, siger Jan Prokopek Jensen fra Egen UI, som skal være kampens speaker.

Lige så snart holdene til 2. runde blev udtrukket, gik planlægningen af kampen i gang for Egen UI. En tribune fra Sønderborg Stadion er transporteret til idrætsanlægget, mens Sydbank som hovedsponsor for den landsdækkende pokalturnering har stillet en dartfodboldbane op til de små.

- Vi er her for at skabe en superfed ramme til kampen, siger Andreas Thomsen Nøhr, afdelingsleder i den lokale Sydbank i Sønderborg, der har lavet konkurrencer og taget konfetti med til arrangementet.