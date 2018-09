Se billederne: Raketvidenskab og luftige lunger på gymnasiet

Under temaet Den yderste grænse får 5. og 6. klasser fra Sønderborg Kommune viden om naturvidenskab, når Alssundgymnasiet holder Naturvidenskabsfestival denne uge.

Sønderborg: '3, 2, 1 - pump!', råber Oliver Lunding, og eleverne begynder at pumpe luft med en cykelpumpe ind i en flaske med vand. Med få sekunders mellemrum skyder plastikflaskerne op i luften og langt ud over græsset. Eleverne jubler og løber ud efter deres flasker. Hen over tre dage deltager 931 elever fra skoler i hele Sønderborg Kommune i Naturvidenskabsfestival på Alssundgymnasiet. Her skal eleverne lave eksperimenter sammen med elever og lærere fra gymnasiet. Oliver Lunding og Shynutha Thayalan fra 2. g hjælper eleverne gennem forsøget med vandraketterne, hvor det gælder om at få raketten til at flyve længst. - Har I fundet ud af, hvor meget vand, det er bedst at komme i, spørger Oliver Lunding. - Og ved I hvorfor? Hvis flasken er for tung, så kommer den ikke langt. Men hvis den er for let, så kan den heller ikke flyve, siger Shynutha Thayalan.

Naturvidenskabsfestival finder sted hvert år i uge 39 og er arrangeret af Astra, som er Danmarks nationale center for læring i natur, teknik og sundhed. I Sønderborg Kommune er der blandt andet arrangementer på Alssundgymnasiet, Sønderborg Forsyning og Biblioteket Sønderborg. Se mere på www.naturvidenskabsfestival.dk

Foto: Timo Battefeld Hvorfor får sæbebobler den form, de har? Foto: Timo Battefeld

Frosne skumfiduser Inde i gymnastiksalen forsøger elever at få en plastikpose til at flyve så højt som muligt på varmen fra et gasblus. - Vi har spist frosne marshmallows, som de dyppede i kvælstof. Vi har drukket cola med pasta med sugerør. Det er sjovt og spændende, siger Johanne Samsø Nielsen og Ida Ettrup Sønnichsen fra 5.a på Hørup Centralskole. Lea Eskjær Borggreen fra 6.b på Ahlmann-Skolen synes også, det er spændende at være med til naturvidenskabsfestivalen. - Vi har lært, at lige meget hvilken form det rør har, som man puster sæbebobler ud af, så bliver de altid runde. Og de vil altid skrumpe sig sammen, siger Lea Eskjær Borggreen.

Foto: Timo Battefeld Kommer en flaske længst med meget eller lidt vand, og hvor meget tryk skal der til fra luftpumpen? Foto: Timo Battefeld

Velkommen til biologi Naturvidenskabsfestival foregår på skoler, biblioteker, naturskoler og virksomheder over hele landet. På Alssundgymnasiet har elever og lærere sat eksperimenterne sammen til grundskoleeleverne. - Det er super fedt at undervise eleverne. Vi får også noget ud af at forklare dem, hvordan det foregår. Vi lærer ved at forklare det til andre, siger Shynutha Thayalan. - Det er hyggeligt at undervise dem. Vi har viden på et højere niveau, så vi skal også kunne forklare det, så de forstår det, siger Oliver Lunding. Eleverne laver blandt andet forsøg i fysik og biologi. I biologilokalet venter griselunger fra slagteriet i Blans. - Velkommen til biologi, hvor vi skal lære noget om lungerne. Hvor store er jeres lunger? Og hvor meget luft kan der være i dem? Vi bruger griselunger, fordi de ligner os meget, siger biologilærer Camilla Todsen til elever fra Hørup Centralskole. Eleverne rører forsigtigt og nysgerrigt ved griselungerne med blå handsker på hænderne. Udenfor driver der store sæbebobler forbi biologilokalet. - Det er meget sjovt, og vi har for eksempel lært om sæbebobler, som man kan lave seje ting med, siger Oscar Sarstrup fra 5.b på Hørup Centralskole.

Foto: Timo Battefeld Eleverne konkurrerer om, hvem der kan få en plastpose højst op i luften på varmen fra et gasblus. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Eleverne undersøger griselunger, som minder om menneskelunger. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Pigerne fra Hørup Centralskole bruger en kort pause til en fælles håndstand. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Eleverne undersøger, om man kan have mere luft i lungerne, jo højere man er. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld 5. og 6. klasser fra hele kommunen er til naturvidenskabsfestival på Alssundgymnasiet. Her bliver naturens grænser undersøgt med lup og reagensglas. Foto: Timo Battefeld

