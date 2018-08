Augustenborg: - Hold fokus og spil forbi modstanderen, råber Martin Thomsen til pigerne.

Han er fodboldtræner for pigeholdet, der er i fuld gang med træningen fra morgenstunden af.

Minna Fisker Schultz Gumpert på 8 år spurter af sted og kalder efter bolden. Støvet flyver op fra den tørre bane.

- Jeg er blevet rigtig god til at finte ved at være på fodboldskole, fortæller hun iført en Real Madrid-spillertrøje.

- Mit yndlingshold er egentlig Arsenal, men min tvillingsøster Clara har lånt min trøje i dag, siger Minna, mens hun tager en slurk vand i pausen.

Hun har været med et par gange før, når Midtals IF arrangerer fodboldskole med deltagere fra hele Als, og i år kan klubben fejre 25 års jubilæum.

- Det er dejligt at se så mange børn være med denne sommer, siger Tobias Krohn Jensen, der er skoleleder og har det overordnede ansvar for arrangementet. Til dagligt er han træner for serie 2-klubben for herresenior, og fodboldskolen er en fast begivenhed, som han vender tilbage til år efter år.

- Det er jo årets højdepunkt for mange børn, og vi ser jo, at de rykker sig gevaldigt under denne uge, så der er da også noget talentudvikling i det, siger Tobias Krohn-Jensen.