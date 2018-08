Se billederne: Over 400 dansede løs til festival

- Jeg elsker at være her, og jeg kommer med en overraskelse senere, garanterer han om dagens program.

Inde på pladsen giver konferencieren Jacob Haugaard autografer til flere gæster, og enkelte stiller sig op for at tage et portrætbillede.

Livsbekræftende samvær

Et musiktelt er sat op til scenen, og på festivalpladsen bliver der solgt drikkevarer og mad. Snakken og duften af grill samler sig rundt om langbordene.

Broager Brandværns Tyrolerorkester varmer publikum op med hornmusik, og dansen går i sving.

- Det er dejligt at kunne spille for så mange, siger bandmedlemmet Poul Erik Sørensen, mens bandet får en frankfurterpølse i pausen.

I entrékøen står Søren Svendsen, der kommer fra botilbuddet Flintholm i Nordborg:

- Jeg ser frem til det hele, specielt Kandis, dem kan jeg godt lide, siger han, mens han får udleveret et armbånd.

For Torben Bohnensach er arrangementet forløbet over al forventning:

- Vi har skruet op for budgettet i år for at markere jubilæet, og det er helt vildt at opleve den interesse, som festivalen får, siger han.

Torben Bohnensach er praktisk ansvarlig for festivalen, og han vil ikke undvære festen:

- Det er meget livsbekræftende at møde alle de mennesker, og vi har det sjovt sammen, siger han.

Som noget nyt til festivalen er teltboden under navnet "Sex på pladsen" kommet med.

- Vi sætter fokus på seksuelt samvær og giver vejledning for folk med nedsat funktionsevne, siger Margit Elise Frandsen, der sammen med sine tre kolleger er i gang med at uddanne sig som seksualvejleder.

- Det handler for eksempel om, hvordan man er kærester sammen. Det er de meget interesserede i, siger Margit Elise Frandsen.