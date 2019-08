Se billederne: Nordborg Marathon sendte rekordmange løbere på en hed tur

- Det er første gang, jeg løber Nordborg marathon, men ikke sidste gang. Der er sørget for tingene med toiletvogne og ordentlige sanitære forhold. Ruten er smuk, og folk hepper undervejs. Bilisterne er ikke irriterede over løberne, men holder ind til siden og hjælper løberne på vej med blandt andet musik. Det er dejligt positivt, siger den 53-årige marathonløber, der har fast støtte 54-årige Jørgen Jakobsen fra Farsø.

- Vi har både deltagerrekord på alle distancer og varmerekord, lød det fra en energisk løbsarrangør Dusko Milovic, der udover at følge folk på vej over målstregen også fik tid til at overrække præmier til vinderne ind imellem.

Samaritterindsats

Samarittere og beredskab var på pletten til at hjælpe de løbere og publikummer, der fik det for hedt i 29-30 graders varme. Flere måtte have væskedrops i målfeltet, da de var ved at kollapse.

- Det var meget varmt. Jeg var lige ved at opgive undervejs. Da jeg var halvvejs vidste jeg, at jeg skulle være glad for bare at gennemføre. Det er en smuk og naturskøn tur. Det får man med undervejs, fortalte hollandsk fødte Nanco de Hahn der ikke var mere slået ud, end at han skulle deltage i Stafet for Livet i Aabenraa lørdag aften, selv om han ikke så ud til at have mange ekstra meter i benene.

Han tog fire en halv time om turen. Det var langt fra hans bedste tid. Han har løbet 25 marathonløb.