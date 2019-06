Se billederne: Nord-Als Musikfestival med Bikstok og højt humør

Nord-Als Musikfestival fortsætter fredag aften med sol og musik på de to scener.

Nordborg: Nord-Als Musikfestival er i fuld gang med bands som The Grenadines, Anya og Bikstok. Se her billederne af koncerten med Bikstok samt stemningsbilleder fra festivalpladsen, som er fyldt med mennesker i solen.

Det er festival nummer 39, som er i gang på Nordals, og det er femte år i træk, at festivalen kan melde udsolgt, inden festivalen går i gang. Man har mulighed for at høre musik med og uden billet på Outsideren, hvor der er musik indtil klokken 02.00 fredag samt klokken 11.15 til 02.00 lørdag.