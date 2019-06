Se billederne: Nord-Als Musikfestival er åbnet under solen

Nordborg: Nord-Als Musikfestival er åbnet under perfekte forhold. Festivalen har siden mandag været udsolgt, og solen skinner fredag eftermiddag fra en skyfri himmel.

6000 publikummer har billet til festivalen fredag.

Festivalen er skudt i gang med Michael Falch på Gårdscenen og Folkeklubben på Parkscenen. Dagen bliver sluttet af med Go Go Berlin, Zookeepers, The Minds of 99 og Gnags, som lukker Parkscenen ved midnatstid.